Öğretmen yer değiştirme takvimi 2024! MEB il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ne zaman? Mazerete bağlı yer değişikliği tarihi belli oldu mu?

Yer değiştirme başvurularının başlamasıyla birlikte, öğretmenler, kendi tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak farklı okul ve bölgelere atanma fırsatına sahip olacaklar. Peki, MEB yer değiştirme tarihleri ne zaman 2024? İşte merak edilenler...