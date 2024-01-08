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Öğretmen yer değiştirme takvimi 2024! MEB il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ne zaman? Mazerete bağlı yer değişikliği tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin yer değiştirme sürecini düzenleyen takvimi resmi olarak açıkladı. Bu gelişme, öğretmenler arasında büyük bir merakla bekleniyordu ve birçok öğretmenin yer değiştirme başvurularını planlamasına olanak tanıyacak. Peki, MEB il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ne zaman 2024? Mazerete bağlı yer değişikliği tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 07:01 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:03
Öğretmen yer değiştirme takvimi 2024! MEB il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları ne zaman? Mazerete bağlı yer değişikliği tarihi belli oldu mu?

Yer değiştirme başvurularının başlamasıyla birlikte, öğretmenler, kendi tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak farklı okul ve bölgelere atanma fırsatına sahip olacaklar. Peki, MEB yer değiştirme tarihleri ne zaman 2024? İşte merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, takvim çerçevesinde yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan, ilk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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