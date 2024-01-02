Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alımı 2024 başvuru başladı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler? Kadrolar...

2024 YILINDA HANGİ KURUMLAR PERSONEL ALIMI YAPACAK? TBMM'de bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla Bakanlıkların personel alımı için ayırdıkları kontenjanlarda belli olmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı ise 5 bin 50 sözleşmeli personel ve 1.500 tarım işçisi ile beraber 158 Tarım Orman Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı sınavla 400 defterdarlık uzman yardımcısı alacak. Ayrıca Bakanlık, 40 hazine ve maliye uzman yardımcısı da alacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini verdi.