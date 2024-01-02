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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alımı 2024 başvuru başladı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler? Kadrolar...

2024 yılına girilmesiyle birlikte, Türkiye'deki birçok bakanlık bütçelerini belirleyerek yeni personel alımları için düğmeye bastı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer birçok bakanlık, ülkenin farklı alanlarına nitelikli personel kazandırmak üzere ilanlarını peş peşe duyurmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu kapsamda önemli bir adım atarak sosyal medya üzerinden duyuruda bulundu.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 07:01 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:02
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alımı 2024 başvuru başladı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler? Kadrolar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1.500 personel alımı yapılacağını açıkladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY DUYURDU!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli unvanlarda 1.500 personel alımı yapılacağını açıkladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlanmadı. Personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra alım yapılacak meslek grupları, kadro dağılımı, başvuru tarihi ve başvuru şekli belli olacak.

2024 YILINDA HANGİ KURUMLAR PERSONEL ALIMI YAPACAK?

TBMM'de bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla Bakanlıkların personel alımı için ayırdıkları kontenjanlarda belli olmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alımı yapacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise 5 bin 50 sözleşmeli personel ve 1.500 tarım işçisi ile beraber 158 Tarım Orman Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı sınavla 400 defterdarlık uzman yardımcısı alacak. Ayrıca Bakanlık, 40 hazine ve maliye uzman yardımcısı da alacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini verdi.

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