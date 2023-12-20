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KPSS 2023/2 memur alımı tercih kılavuzu yayımlandı! ais.osym.gov.tr ile KPSS tercih robotu! 50-60-70-80 puanla nereye girilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında düzenlenecek olan KPSS-2023/2 tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar, bu kılavuz aracılığıyla çeşitli kamu kurumlarına ait kadro ve pozisyonlara başvuruda bulunabilecek. Peki, ais.osym.gov.tr ile KPSS tercih robotu nasıl kullanılır? 50-60-70-80 puanla nereye girilir? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 12:23 Güncelleme 20 Aralık 2023, 12:25
KPSS 2023/2 memur alımı tercih kılavuzu yayımlandı! ais.osym.gov.tr ile KPSS tercih robotu! 50-60-70-80 puanla nereye girilir?

KPSS 2023/2 memur alımı tercih kılavuzu yayımlandı. Adayların tercih yapabilmeleri için 2022 yılında gerçekleştirilmiş olan Kamu Personel Seçme Sınavları'ndan en az birine katılarak ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Tercih kılavuzu, adaylara birçok kamu kurum ve kuruluşunun kadro ve pozisyonları hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

KPSS 2023/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

KPSS tercih işlemleri, adaylar tarafından ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, kendilerine en uygun olan kadro ve pozisyonları belirleyerek tercihlerini bu platform üzerinden yapabilecek. 50-60-70-80 puanla nereye girilir sorusunun yanıtı ise aşağıdaki linkteki detaylarda yer alıyor.

KPSS TERCİH KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

ÖSYM, KPSS-2023/2 tercihleri için önemli tarihleri duyurdu. Adaylar, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'ye internet üzerinden iletebilecekler. Tercih işlemleri, 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak.

ÖSYM yaptığı son duyuruda, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

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