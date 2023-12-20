KPSS 2023/2 memur alımı tercih kılavuzu yayımlandı! ais.osym.gov.tr ile KPSS tercih robotu! 50-60-70-80 puanla nereye girilir?

KPSS 2023/2 memur alımı tercih kılavuzu yayımlandı. Adayların tercih yapabilmeleri için 2022 yılında gerçekleştirilmiş olan Kamu Personel Seçme Sınavları'ndan en az birine katılarak ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Tercih kılavuzu, adaylara birçok kamu kurum ve kuruluşunun kadro ve pozisyonları hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

KPSS 2023/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI KPSS tercih işlemleri, adaylar tarafından ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, kendilerine en uygun olan kadro ve pozisyonları belirleyerek tercihlerini bu platform üzerinden yapabilecek. 50-60-70-80 puanla nereye girilir sorusunun yanıtı ise aşağıdaki linkteki detaylarda yer alıyor. KPSS TERCİH KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ