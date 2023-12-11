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İŞKUR hastanelere sağlık teknikeri/acil yardım/ambulans ve acil bakım teknikerliği personel alımı başladı: İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları!

Türkiye'nin sağlık sektörü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla yeni bir hareketlilik kazandı. Bu açıklamada, hastanelere KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme, sağlık seektöründe kariyer yapmayı hedefleyen birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un hastane personel alımı için belirlediği başvuru şartları ve alım sürecinin detayları, adayların dikkatini çekiyor. İşte İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 09:22 Güncelleme 11 Aralık 2023, 09:22
İŞKUR hastanelere sağlık teknikeri/acil yardım/ambulans ve acil bakım teknikerliği personel alımı başladı: İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları!

İŞKUR üzerinden yapılacak olan bu alımlar için adayların dikkate alması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, hastane ortamında sorunsuz bir şekilde çalışabilmek için herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması önem taşımaktadır. Erkek adaylar için askerlik durumu da değerlendirilen kriterler arasında yer alıyor. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek ve hastane ortamındaki dinamiklere ayak uydurabilecek adaylar öncelikli olarak tercih ediliyor.

Alınacak Pozisyonlar ve Nitelikler

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, hastanelerin çeşitli departmanları için farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecek. Bu pozisyonlar arasında sağlık teknikeri, acil yardım ve ambulans hizmetleri, acil bakım teknikerliği gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır. Her bir pozisyon için aranan özel nitelikler ve tecrübe seviyeleri ilanlarda belirtilmektedir.

Başvuru Süreci: Adım Adım İlerleyiş

İŞKUR üzerinden yapılacak olan bu alımlara başvurmak isteyen adaylar için bir başvuru süreci belirlenmiştir. Bu süreç şu adımlardan oluşmaktadır:

İŞKUR İnternet Sitesine Erişim: İlk olarak, İŞKUR'un resmi internet sitesi iskur.gov.tr adresine gidilmesi gerekiyor.

İş Arayanlar Bölümüne Giriş: Ana sayfada yer alan 'İş Arayan' bölümüne tıklanarak iş arayan kişiler için tasarlanmış alana erişim sağlanır.

Giriş Bilgileri: TC kimlik numarası ve İŞKUR'a kayıtlı şifre ile giriş yapılır. Eğer bir şifre unutulmuşsa, 'e-Devlet ile Giriş Yap' seçeneği kullanılabilir. İŞKUR'a üyeliği olmayanlar için 'Üye Ol' seçeneği ile kayıt işlemi yapılabilir.

İş İlanlarına Ulaşım: Sisteme giriş yapıldıktan sonra 'İş İlanları' bölümüne tıklanarak güncel iş ilanlarına ulaşılır.

Hastane İlanlarını Araştırma: İş ilanları sayfasında 'hastane' veya ilgili hastane adı ile arama yaparak açık pozisyonlara ulaşılır.

İlan Detayları ve Başvuru: Arama sonucunda çıkan ilanlar incelenir. İlgili ilanlara tıklayarak detaylı bilgi alınabilir ve 'Başvur' butonu ile başvuru süreci başlatılır.

Başvuru Formunun Doldurulması: Başvuru formunda istenen bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulur. Bazı ilanlar için özgeçmiş yüklenmesi veya ek bilgiler verilmesi gerekebilir.

Başvurunun Tamamlanması ve Takibi: Başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru gönderilir ve başvuru durumu İŞKUR üzerinden takip edilir.

İŞKUR Üzerinden Hastanelere Personel Alımı İlanı

İŞKUR üzerinden hastanelere personel alımı için tıklayınız

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