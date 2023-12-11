İŞKUR hastanelere sağlık teknikeri/acil yardım/ambulans ve acil bakım teknikerliği personel alımı başladı: İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları!

Giriş Bilgileri: TC kimlik numarası ve İŞKUR'a kayıtlı şifre ile giriş yapılır. Eğer bir şifre unutulmuşsa, 'e-Devlet ile Giriş Yap' seçeneği kullanılabilir. İŞKUR'a üyeliği olmayanlar için 'Üye Ol' seçeneği ile kayıt işlemi yapılabilir.

İş İlanlarına Ulaşım: Sisteme giriş yapıldıktan sonra 'İş İlanları' bölümüne tıklanarak güncel iş ilanlarına ulaşılır.

Hastane İlanlarını Araştırma: İş ilanları sayfasında 'hastane' veya ilgili hastane adı ile arama yaparak açık pozisyonlara ulaşılır.