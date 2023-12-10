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İŞKUR 107.698 yeni işçi alımı yapacak! 11-31 Aralık'ta şehir hastanelerine, özel okullara, klinik ve fabrikalara personel alacak: Temizlikçi, şoför...

Son bilgilere göre, İŞKUR tarafından 81 ilde toplamda 107 bini aşkın personel istihdam edilecek. İŞKUR tarafından yapılan kurum ilanı ile birlikte açık pozisyonlar için işe alım ilanları dağıtıldı. Toplamda 107.698 açık işçi ilanı bulunmakta. Bu ilanların çoğu genel beden işçisi, temizlikçi ve garson pozisyonları için ayrıldı. İşte yeni işçi alım ilanları haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 11:54 Güncelleme 10 Aralık 2023, 11:56
İŞKUR 107.698 yeni işçi alımı yapacak! 11-31 Aralık’ta şehir hastanelerine, özel okullara, klinik ve fabrikalara personel alacak: Temizlikçi, şoför...

Aralık ayının başında İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İşte yeni ilanlar!

İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.

BU MESLEKLERE DİKKAT!
İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti.

Aralık ayında İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen İŞKUR'da yaklaşık 107 bin 698 açık iş bulunuyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK İŞÇİ SAYISI VE MESLEKLER!

Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri2

Acil Servis Hemşiresi1

Acil Tıp Teknisyeni17

Açık Hava Depo Görevlisi1

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği60

Adalet Meslek Elemanı2

Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcısı1

Ağ İşletmeni / Ağ Teknolojileri Elemanı1

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)29

Ağaç Gemi Yapım İşçisi1

Ağaç İşleri Teknisyeni1

Ağaç Palet İmalatçısı31

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)2

Ağdacı1

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü19

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri1

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni1

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen)4

Ahşap Ambalaj İşçisi15

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı73

Ahşap Çatı Ustası8

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü19

Ahşap Doğrama İmalatçısı8

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı12

Ahşap Doğrama ve Kaplamacısı /Ahşap Yapı Sistemcisi5

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı1

Ahşap İskeletçi25

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü24

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü1

Ahşap Kalıpçı4

Ahşap Kapı İmalatçısı13

Ahşap Kaplama Pres Operatörü3

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü30

Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı1

Ahşap Mobilya İmalat Ustası150

Ahşap Mobilya İmalatçısı143

Ahşap Montaj Elemanı44

Ahşap Şekillendirmeci1

Ahşap Teknolojisi Teknisyeni3

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi13

Ahşap Yer Döşemecisi1

Ajurcu1

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu5

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)587

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı15

Akrilik İplik Üretim İşçisi2

Akrilik Tezgah Ustası6

Aksesuar Şefi (Tekstil)1

Aktar (Baharatçı)1

Aktüer1

Alakart Aşçısı14

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)33

Alçı Model Kalıpçı2

Alçı Sıva Uygulayıcısı24

Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı1

Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri)1

Almanca Öğretmeni7

Altın Bilezik İmalatçısı1

Alüminyum Doğramacı121

Alüminyum İmalat İşçisi129

Alüminyum Kaynakçısı29

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı14

Ambalajcı65

Ambalajcı (Makine İle)21

Ambalajlama işçisi (Elle)79

Ambar Sorumlusu17

Ambar ve Antrepo Şefi2

Ambar/Depo Görevlisi1668

Ambulans Sürücüsü2

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri3

Anestezi Teknikeri3

Anketör21

Antrenör (Spor Eğitmeni)4

Apartman İdarecisi1

Ara Ütücü17

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü2

Araç Filo Sorumlusu6

Araç Kabul Görevlisi5

Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı2

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni27

Araç Takip Görevlisi (Kargo)3

Araç Üstü Vinç Platform Operatörü2

Araştırma Görevlisi5

ARGE Elemanı17

ARGE Şefi5

Argon Kaynakçısı (TİG Kaynakçısı)325

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü3

Ark Kaynakçısı15

Armadör İşçisi3

Arşiv Destek Elemanı18

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi39

Asansör Bakım ve Onarım Ustası20

Asansör Görevlisi4

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcısı5

Asansör Montaj İşçisi24

Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal)26

Asma Tavan Ustası (Metal)1

Aşçı789

Aşçı (Özel Hizmet)4

Aşçı Yamağı (Çırağı)7

Aşçı Yardımcısı535

Aşçı (Yöresel Mutfak)2

Aşçıbaşı6

Aşçıbaşı Yardımcısı12

At Yetiştiricisi2

Ateşçi (Dinamitçi)1

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü1

Atıksu Arıtma Operatörü10

Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Sorumlusu1

Av Tüfeği İmal İşçisi1

Av Tüfeği Montaj İşçisi15

Avize İmalatçısı8

Avukat7

Ayakçı (Tekstil)37

Ayakkabı El Montajcısı4

Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü11

Ayakkabı Yapımcısı/Ayakkabı İmalatçısı56

Baca Kontrol Personeli3

Baca Montaj Personeli1

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli2

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)32

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)3

Bahçe Tarımı Teknikeri1

Bahçıvan108

Bakım Onarım Mühendisi3

Balata İmal İşçisi1

Balık Temizleme İşçisi57

Balık Yemi İmal İşçisi1

Balyacı10

Balyalama Pres Operatörü1

Bankacılık Meslek Elemanı20

Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı17

Bant Kaynakçısı1

Bant Şefi (Tekstil)5

Bar Şefi1

Barkodcu8

Barmen-Barmaid10

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü2

Basınçlı Dökümhane İşçisi (Seramik)5

Basınla İlişkiler Görevlisi1

Baskı Operatörü - Tekstil31

Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni2

Baskı Sonrası Operatörü3

Baskıcı Cam- (Elle)2

Baskıcı (Plastik)15

Baskıcı (Suni Deri)5

Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi2

Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi2

Baz İstasyonu Montaj Elemanı2

Bebe Giysileri Dikim Elemanı1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni9

Beden İşçisi (Genel)23437

Beden İşçisi (İnşaat)322

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)373

Beden İşçisi (Temizlik)535

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü21

Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)2

Beton Laboratuvar Test Elemanı4

Beton Parke Üretim Makinası Operatörü2

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü27

Beton Santral Operatörü14

Beton Transmikser Operatörü37

Beton ve Betonarme Kalıpçısı14

Betonarmeci173

Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi1

Bıçak İmal İşçisi2

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)1

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)1

Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı7

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)35

Bilet Satış Elemanı (Uçak)3

Bilgi Güvenliği Uzmanı6

Bilgi İşlem Destek Elemanı69

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu15

Bilgi Teknoloji Danışmanı4

Bilgi ve Belge Yöneticisi1

Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı16

Bilgisayar Bilimcisi1

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı2

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci6

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi9

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı1

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri8

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam)23

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri6

Bilgisayar Grafik Operatörü1

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)17

Bilgisayar Kullanıcısı55

Bilgisayar Mühendisi33

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)7

Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı6

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim3

Bilgisayar Program Teknisyeni1

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri2

Bilgisayar Programcısı8

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı4

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni19

Bilgisayar Teknisyeni7

Bilgisayar Teknolojileri Teknikeri2

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri1

Bilgisayar Yazılım Teknisyeni2

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )188

Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni12

Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü102

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı85

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı5

Bilişim Personeli4

Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar) Öğretmeni1

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni8

Bilişim Uzmanı5

Bina Bakımcısı9

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı17

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı2

Birim Sorumlusu3

Bisiklet Tamircisi1

Bisküvi İmalat İşçisi210

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü8

Biyeci2

Biyokimyager3

Biyolog12

Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni1

Biyoloji Öğretmeni6

Biyomedikal Cihaz Teknikeri13

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı2

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni2

Biyomedikal Mühendisi10

Biyomühendis1

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı4

Bizoteci1

Bobin Aktarma İşçisi10

Bobin Makinesi Operatörü35

Bobin Paketleme İşçisi1

Bobin Sarıcı (Mensucat)5

Bobin Sarma İşçisi - Elektrik23

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik10

Bobinaj Teknisyeni2

Bobinci - yün iplik5

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü133

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası13

Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası8

Boru Kaynakçısı12

Boru Kesme Makinesi İşçisi8

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi2

Boru Taşlama Tezgahı İşçisi5

Borverk (Bohrwerk) Operatörü19

Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi16

Boya Hazırlayıcı (Tekstil)14

Boya Kurutma Fırını İşçisi1

Boya Mutfağı Elemanı9

Boya Teknikeri2

Boya Üretim Operatörü18

Boya Üretim Sorumlusu1

Boya Üretim ve Kontrol Elemanı4

Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu9

Boyahane Tesis Takip İşçisi35

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil9

Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)1

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)7

Bölge Müdürü2

Börek Ustası2

Branda Pvc Kaplama İşçisi7

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci11

Brülör Bakım Ve Onarımcısı2

BT Çözümleri Uzmanı1

BT İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti)16

BT Satış Sorumlusu3

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi69

Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil2

Bulaşıkçı (Stevard)742

Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)1

Buldozer-Dozer Operatörü6

Bulmer Kesim Makinesi Operatörü1

Buz Pateni Eğitmeni2

Büfeci4

Büro İşçisi204

Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı2

Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı3

Büro Memuru (Dış Ticaret)1

Büro Memuru (Genel)867

Büro Memuru (İdari İşler)25

Büro Yönetimi Elemanı3

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı124

Bütçe Uzmanı3

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı23

Cam Elyaf İmal İşçisi5

Cam Elyaf Kalıplama İşçisi1

Cam Eşya Kesicisi (Elle)10

Cam Mamul İmalatçısı1

Cam Pres Makinesi Operatörü4

Cam Süsleyicisi (Elle)3

Cam Şekillendirmeci1

Camcı23

Canlı Piliç Kabul İşçisi10

CCTV Operatörü11

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı14

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama Elemanı4

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı16

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil22

Cıvata İmal İşçisi6

Cilacı6

Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı26

Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı1

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü242

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü19

CNC Freze Tezgahı Operatörü352

CNC Kayar Otomat Operatörü26

CNC Lazerle Kesme Operatörü189

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü6

CNC Plazma Kesim Operatörü47

CNC Programcısı11

CNC Punch Makinesi Operatörü42

CNC Router Operatörü10

CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü4

CNC Taşlama Operatörü7

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü8

CNC Torna Tezgahı Operatörü515

Coğrafya Öğretmeni3

Çağrı Karşılama Personeli6

Çağrı Merkezi Elemanı186

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi754

Çağrı Merkezi Takım Lideri10

Çamaşırcı (Genel)69

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu7

Çanta Dikim Elemanı3

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci5

Çapakçı27

Çarkçıbaşı (Gemi)1

Çarşı ve Mahalle Bekçisi3

Çay Servis Elemanı (Askıcı)10

Çaycı236

Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde38

Çekmeci (İplik)1

Çelik Hasır İmal İşçisi1

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)1

Çelik Kapı Montaj İşçisi16

Çelik Kapı Satış Elemanı16

Çelik Kaynakçısı222

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Elemanı24

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni4

Çelik Levha Bükücüsü1

Çelik Yapı Teknik Ressamı1

Çelik Zincir İmal İşçisi6

Çelikhane İşçisi71

Çevirmen/Tercüman8

Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri1

Çevre Mühendisi57

Çevre Sağlığı Teknikeri/Çevre Teknikeri3

Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı1

Çiçek Düzenleyicisi21

Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi4

Çift İğne Makineci7

Çiftçi (Hayvancılık)10

Çiftçi (Tarla Ürünleri)6

Çiftlemeci (Çorap)8

Çiftlik İşçisi (Genel)8

Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı)5

Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı1

Çikolata İmal İşçisi4

Çimento İmal İşçisi4

Çimento Üretim Yardımcı Elemanı3

Çivi İmal Makinesi Operatörü46

Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)5

Çocuk Animatörü1

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı26

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)1

Çocuk Gelişimcisi4

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı10

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)1

Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri)1

Çocuk Gelişimi Öğretmeni13

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı15

Çocuk Hemşiresi1

Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)13

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)12

Çorap Kontrolörü1

Çorap Örme Makinesi Operatörü25

Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla)1

Çöp Kamyonu Sürücüsü7

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)12

Çözgü Operatörü17

Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)5

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü15

Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)54

Dalgıç (Balıkadam)1

Damperli Kasa İmal Ustası1

Danışma Görevlisi-Otel5

Danışma Memuru154

Danışman (Müşavir)1

Dans Öğretmeni (Özel Kurs)1

Değirmen İşçisi (Hububat)47

Değirmen İşçisi (Makarna)3

Dekor Teknikeri1

Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı1

Demir Doğramacı53

Demir Doğramacı (Mobilya)4

Demir Dövme Presi Operatörü31

Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri8

Denetçi5

Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi5

Deniz Balıkları Üreticisi2

Deniz Operasyon Sorumlusu1

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi1

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