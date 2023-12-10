İŞKUR 107.698 yeni işçi alımı yapacak! 11-31 Aralık’ta şehir hastanelerine, özel okullara, klinik ve fabrikalara personel alacak: Temizlikçi, şoför...

Aralık ayının başında İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İşte yeni ilanlar!

İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.