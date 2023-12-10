İŞKUR 107.698 yeni işçi alımı yapacak! 11-31 Aralık’ta şehir hastanelerine, özel okullara, klinik ve fabrikalara personel alacak: Temizlikçi, şoför...

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü2
Basınçlı Dökümhane İşçisi (Seramik)5
Basınla İlişkiler Görevlisi1
Baskı Operatörü - Tekstil31
Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni2
Baskı Sonrası Operatörü3
Baskıcı Cam- (Elle)2
Baskıcı (Plastik)15
Baskıcı (Suni Deri)5
Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi2
Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi2
Baz İstasyonu Montaj Elemanı2
Bebe Giysileri Dikim Elemanı1
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni9
Beden İşçisi (Genel)23437
Beden İşçisi (İnşaat)322
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)373
Beden İşçisi (Temizlik)535
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü21
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)2
Beton Laboratuvar Test Elemanı4
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü2
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü27
Beton Santral Operatörü14
Beton Transmikser Operatörü37
Beton ve Betonarme Kalıpçısı14
Betonarmeci173
Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi1
Bıçak İmal İşçisi2
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)1
Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)1
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı7
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)35
Bilet Satış Elemanı (Uçak)3
Bilgi Güvenliği Uzmanı6
Bilgi İşlem Destek Elemanı69
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu15
Bilgi Teknoloji Danışmanı4
Bilgi ve Belge Yöneticisi1
Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı16
Bilgisayar Bilimcisi1
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı2
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci6
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi9
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı1
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri8
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam)23
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri6
Bilgisayar Grafik Operatörü1
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)17
Bilgisayar Kullanıcısı55
Bilgisayar Mühendisi33
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)7
Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı6
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim3
Bilgisayar Program Teknisyeni1
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri2
Bilgisayar Programcısı8
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı4
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni19
Bilgisayar Teknisyeni7
Bilgisayar Teknolojileri Teknikeri2
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri1
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni2
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )188
Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni12
Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü102
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı85
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı5
Bilişim Personeli4
Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar) Öğretmeni1
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni8
Bilişim Uzmanı5
Bina Bakımcısı9
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı17
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı2
Birim Sorumlusu3
Bisiklet Tamircisi1
Bisküvi İmalat İşçisi210
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü8
Biyeci2
Biyokimyager3
Biyolog12
Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni1
Biyoloji Öğretmeni6
Biyomedikal Cihaz Teknikeri13
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı2
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni2
Biyomedikal Mühendisi10
Biyomühendis1
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı4
Bizoteci1
Bobin Aktarma İşçisi10
Bobin Makinesi Operatörü35
Bobin Paketleme İşçisi1
Bobin Sarıcı (Mensucat)5
Bobin Sarma İşçisi - Elektrik23
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik10
Bobinaj Teknisyeni2
Bobinci - yün iplik5
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü133
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası13
Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası8
Boru Kaynakçısı12
Boru Kesme Makinesi İşçisi8
Boru Kıvırma Makinesi İşçisi2
Boru Taşlama Tezgahı İşçisi5
Borverk (Bohrwerk) Operatörü19
Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi16
Boya Hazırlayıcı (Tekstil)14
Boya Kurutma Fırını İşçisi1
Boya Mutfağı Elemanı9
Boya Teknikeri2
Boya Üretim Operatörü18
Boya Üretim Sorumlusu1
Boya Üretim ve Kontrol Elemanı4
Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu9
Boyahane Tesis Takip İşçisi35
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil9
Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)1
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)7
Bölge Müdürü2
Börek Ustası2
Branda Pvc Kaplama İşçisi7
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci11
Brülör Bakım Ve Onarımcısı2
BT Çözümleri Uzmanı1
BT İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti)16
BT Satış Sorumlusu3
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi69
Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil2
Bulaşıkçı (Stevard)742
Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)1
Buldozer-Dozer Operatörü6
Bulmer Kesim Makinesi Operatörü1
Buz Pateni Eğitmeni2
Büfeci4
Büro İşçisi204
Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı2
Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı3
Büro Memuru (Dış Ticaret)1
Büro Memuru (Genel)867
Büro Memuru (İdari İşler)25
Büro Yönetimi Elemanı3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı124
Bütçe Uzmanı3
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı23
Cam Elyaf İmal İşçisi5
Cam Elyaf Kalıplama İşçisi1
Cam Eşya Kesicisi (Elle)10
Cam Mamul İmalatçısı1
Cam Pres Makinesi Operatörü4
Cam Süsleyicisi (Elle)3
Cam Şekillendirmeci1
Camcı23
Canlı Piliç Kabul İşçisi10
CCTV Operatörü11
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı14
Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama Elemanı4
Cer Fitil Makinesi Ayarcısı16
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil22
Cıvata İmal İşçisi6
Cilacı6
Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı26
Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı1
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü242
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü19
CNC Freze Tezgahı Operatörü352
CNC Kayar Otomat Operatörü26
CNC Lazerle Kesme Operatörü189
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü6
CNC Plazma Kesim Operatörü47
CNC Programcısı11
CNC Punch Makinesi Operatörü42
CNC Router Operatörü10
CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü4
CNC Taşlama Operatörü7
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü8
CNC Torna Tezgahı Operatörü515
Coğrafya Öğretmeni3
Çağrı Karşılama Personeli6
Çağrı Merkezi Elemanı186
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi754
Çağrı Merkezi Takım Lideri10
Çamaşırcı (Genel)69
Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu7
Çanta Dikim Elemanı3
Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci5
Çapakçı27
Çarkçıbaşı (Gemi)1
Çarşı ve Mahalle Bekçisi3
Çay Servis Elemanı (Askıcı)10
Çaycı236
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde38
Çekmeci (İplik)1
Çelik Hasır İmal İşçisi1
Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)1
Çelik Kapı Montaj İşçisi16
Çelik Kapı Satış Elemanı16
Çelik Kaynakçısı222
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Elemanı24
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni4
Çelik Levha Bükücüsü1
Çelik Yapı Teknik Ressamı1
Çelik Zincir İmal İşçisi6
Çelikhane İşçisi71
Çevirmen/Tercüman8
Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri1
Çevre Mühendisi57
Çevre Sağlığı Teknikeri/Çevre Teknikeri3
Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı1
Çiçek Düzenleyicisi21
Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi4
Çift İğne Makineci7
Çiftçi (Hayvancılık)10
Çiftçi (Tarla Ürünleri)6
Çiftlemeci (Çorap)8
Çiftlik İşçisi (Genel)8
Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı)5
Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı1
Çikolata İmal İşçisi4
Çimento İmal İşçisi4
Çimento Üretim Yardımcı Elemanı3
Çivi İmal Makinesi Operatörü46
Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)5
Çocuk Animatörü1
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı26
Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)1
Çocuk Gelişimcisi4
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı10
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)1
Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri)1
Çocuk Gelişimi Öğretmeni13
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı15
Çocuk Hemşiresi1
Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)13
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)12
Çorap Kontrolörü1
Çorap Örme Makinesi Operatörü25
Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla)1
Çöp Kamyonu Sürücüsü7
Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)12
Çözgü Operatörü17
Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)5
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü15
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)54
Dalgıç (Balıkadam)1
Damperli Kasa İmal Ustası1
Danışma Görevlisi-Otel5
Danışma Memuru154
Danışman (Müşavir)1
Dans Öğretmeni (Özel Kurs)1
Değirmen İşçisi (Hububat)47
Değirmen İşçisi (Makarna)3
Dekor Teknikeri1
Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı1
Demir Doğramacı53
Demir Doğramacı (Mobilya)4
Demir Dövme Presi Operatörü31
Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri8
Denetçi5
Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi5
Deniz Balıkları Üreticisi2
Deniz Operasyon Sorumlusu1
Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi1
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