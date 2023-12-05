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İŞKUR 109.948 yeni işçi alımı yapıyor! 5-31 Aralık'ta şehir hastanelerine, kliniklere, fabrikalara personel alınacak: Güvenlik, temizlikçi, şoför...

Aralık ayında İŞKUR işçi alımı ilan ve kadroları yenilendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla aralık ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2023 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 1 milyondan fazla vatandaş iş buldu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 109 binin üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 09:04 Güncelleme 05 Aralık 2023, 09:04
İŞKUR 109.948 yeni işçi alımı yapıyor! 5-31 Aralık’ta şehir hastanelerine, kliniklere, fabrikalara personel alınacak: Güvenlik, temizlikçi, şoför...

İŞKUR açık işçi sayısını 109 bin olarak duyurdu. Özel ve kamu sektöründe çalışmak isteyenler için güncel alımlar resmi sitesinde paylaşıldı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İşte aralık ayı için yeni işçi alım listesi haberimizde...

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektörde acilen makineci (dikiş), temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, satış danışmanı arıyor.

Konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR ile KPSS şartsız 419 sürekli işçi alacak! Başvurular online yapılacak! 4-8 Aralık tarihleri arasında...
Sağlık Bakanlığı İŞKUR ile KPSS şartsız 419 sürekli işçi alacak! Başvurular online yapılacak! 4-8 Aralık tarihleri arasında...
1-25 Aralık hastanelere, okullara, kliniklere işçi alımı yapılacak! İŞKUR 111.853 yeni ilan listesi geldi! Bekçi, şoför, temizlikçi...
1-25 Aralık hastanelere, okullara, kliniklere işçi alımı yapılacak! İŞKUR 111.853 yeni ilan listesi geldi! Bekçi, şoför, temizlikçi...

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

Kamudaki güncel iş ilanları ise resmi kurumların internet sitesinden takip edilebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR ÜZERİNDEN TEMİZLİKÇİ ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Buna göre adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

İŞKUR TEMİZLİKÇİ İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ŞÖFOR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.

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