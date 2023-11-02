TCDD 114 personel alımı başvuru tarihi ve şartları 2023! TCDD işçi alımı başvuru ekranı: Tcdd.gov.tr! Kaynakçı, makine bakımcı...

TCDD 114 personel alımı hakkında araştırmalar yapılıyor. İnternet arama motorlarında ''TCDD 114 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? '' sorularına yanıt aranıyor. Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunurken, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı istenmiyor. İşte detaylar...

TCDD 114 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 personel alımı yapacak. PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik) işgücü talebimizin KPSS şartı aranarak, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine iş gücü taleplerimizin ise KPSS şartı aranmaksızın 30.10.2023 tarihinde ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR'da 30.10.2023-03.11.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.