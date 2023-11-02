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TCDD 114 personel alımı başvuru tarihi ve şartları 2023! TCDD işçi alımı başvuru ekranı: Tcdd.gov.tr! Kaynakçı, makine bakımcı...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 114 personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru detayları da belli oldu. Buna göre 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere toplam 114 işçi alınacak. Peki TCDD 114 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte TCDD 114 personel alımı başvuru ekranı ve kadrolar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 14:48 Güncelleme 02 Kasım 2023, 14:48
TCDD 114 personel alımı başvuru tarihi ve şartları 2023! TCDD işçi alımı başvuru ekranı: Tcdd.gov.tr! Kaynakçı, makine bakımcı...

TCDD 114 personel alımı hakkında araştırmalar yapılıyor. İnternet arama motorlarında ''TCDD 114 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? '' sorularına yanıt aranıyor. Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunurken, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı istenmiyor. İşte detaylar...

TCDD 114 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 personel alımı yapacak.

PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

13 kaynakçı (oksijen ve elektrik) işgücü talebimizin KPSS şartı aranarak, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine iş gücü taleplerimizin ise KPSS şartı aranmaksızın 30.10.2023 tarihinde ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR'da 30.10.2023-03.11.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.

Makine Bakım ve Onarımcısı (Makine Bakımcısı) sanat kolunda işe alınacak işçiler ilan edilirken "Genel Hususlar ve Özel Şartlar" bölümünde yayınlanacak hususlar İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, uygulama ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

TCDD 114 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER

Alımı yapılacak işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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