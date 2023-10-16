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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na personel alımı yapılacak mı, kaç kişi? 1187 kadro ihdas edildi! Hizmetli, Tekniker, mühendis, mimar...

Kentsel dönüşüm uygulamaları için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Bu noktada ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na personel alımı yapılacak mı?'' sorusu gündeme geldi. 1187 kadro ihdas edildi. İşte kadrolar ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 18:23 Güncelleme 16 Ekim 2023, 18:23
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na personel alımı yapılacak mı, kaç kişi? 1187 kadro ihdas edildi! Hizmetli, Tekniker, mühendis, mimar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Buna göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek. Peki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na personel alımı yapılacak mı?

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un gereği çalışmaları yapacak başkanlık, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlayacak.

Başkanlığın merkez teşkilatı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı, İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluşacak.

Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayabilecek.

Bakan Özhaseki'den "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme yeni bir soluğun kazandırıldığını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini aktaran Özhaseki, "Bu karara göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığın bünyesinde Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğünün de hizmet vereceğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme işlemlerini gerçekleştirerek kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak. Geliştirdiğimiz modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacağız.

Yeni düzenlemelerle inşallah ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hale getireceğiz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır sağlam, güvenli, sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve mahalle kültürünü yansıtan, akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın lideri, çalışmalarımızın hamisi, şehircilik anlayışımızın mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni düzenlemeler ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, ihdas edilen kadrolarla birlikte iptal edilen kadrolar da yer aldı. Bu kapsamda iptal edilen kadroların ihdas edilen kadroların yerinde istihdam edilip edilmeyeceği ya da 1187 kişi için yeni kadroların yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.


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