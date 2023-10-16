Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na personel alımı yapılacak mı, kaç kişi? 1187 kadro ihdas edildi! Hizmetli, Tekniker, mühendis, mimar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme yeni bir soluğun kazandırıldığını belirtti.

Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini aktaran Özhaseki, "Bu karara göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığın bünyesinde Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğünün de hizmet vereceğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti: