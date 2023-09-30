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10.600 polis alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. DÖNEM POMEM SONUÇ EKRANI 2023!

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sonuçları, her yıl binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. 30. Dönem POMEM sınav sonuçları, yapılan son kontenjan artışıyla birlikte lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylara yeni bir umut kapısı aralıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Türkiye'de polis olmak isteyen adayların eğitim aldığı ve yetiştirildiği bir kurumdur. POMEM'e girmek isteyen adaylar, öncelikle sınavlara başvurur ve başarılı olanlar eğitim almak üzere seçilir.

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Giriş Tarihi 30 Eylül 2023, 08:06 Güncelleme 21 Kasım 2023, 17:47
10.600 polis alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. DÖNEM POMEM SONUÇ EKRANI 2023!

Türkiye genelinde birçok adayın sabırsızlıkla beklediği 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Giriş Sınavı Mülakat Sonuçları, polis adaylarının geleceğini şekillendirecek önemli bir dönemin sonucunu temsil ediyor. Aday değerlendirme ve seçme aşaması olan Mülakat Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu. İşte konu hakkında gelişmeler haberimizde...

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik süreç sona erdi.

EGM DUYURDU: 10 bin polis alımı yapılacak!

Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Polis Akademisi sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Polis Akademisi (PA)'nden yapılan açıklamada, '30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Sonucunuzu öğrenmek için;
http://pa.edu.tr' ifadesi kullanıldı.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

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