Türkiye genelinde birçok adayın sabırsızlıkla beklediği 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Giriş Sınavı Mülakat Sonuçları, polis adaylarının geleceğini şekillendirecek önemli bir dönemin sonucunu temsil ediyor. Aday değerlendirme ve seçme aşaması olan Mülakat Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu. İşte konu hakkında gelişmeler haberimizde...

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI



Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik süreç sona erdi. EGM DUYURDU: 10 bin polis alımı yapılacak! Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Polis Akademisi sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Polis Akademisi (PA)'nden yapılan açıklamada, '30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sonucunuzu öğrenmek için;

http://pa.edu.tr' ifadesi kullanıldı.