JSGA ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI 2023! 770 Subay ve Astsubay alımı! İşte şartlar ve kontenjanlar...

Jandarma Genel Komutanlığı Askeri personel alımı yapılacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında JSGA öğrenci alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik bünyesinde istihdam edilmek üzere 770 askeri personel alımı için tüm merak edilenleri sizler için derledik. Peki, JSGA öğrenci alımı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

770 ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI! Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan askeri personel alımı ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ve muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 770 askeri öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.