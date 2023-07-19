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    • Memur
    • 19.07.2023 22:11
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    • 19.07.2023 22:11
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    2023 Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? pbs.saglik.gov.tr SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Sağlık Bakanlığı tayinleri açıklandı mı?

    Sağlık Bakanlığı'nın iller arası yer değiştirme atama kurası başvuruları 16 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirilmişti. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, sağlık personeli adayları arasında heyecanlı bir bekleyiş başladı. Beklenen gün geldi çattı. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları takvime göre 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ilan edileceğinin belirtilmesinin ardından konu hakkında açıklamalar hızlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi. Sağlık Bakanlığı'nın takvimine göre; tayin başvuru sonuçları 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ilan edileceği belirtildi.

    KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILDI?

        Başvurular; takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

        Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
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        Haberler Memur 2023 Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? pbs.saglik.gov.tr SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Sağlık Bakanlığı tayinleri açıklandı mı?
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