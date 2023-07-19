2023 Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? pbs.saglik.gov.tr SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Sağlık Bakanlığı tayinleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları takvime göre 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ilan edileceğinin belirtilmesinin ardından konu hakkında açıklamalar hızlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...
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SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi. Sağlık Bakanlığı'nın takvimine göre; tayin başvuru sonuçları 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ilan edileceği belirtildi.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.