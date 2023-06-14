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    • Memur
    • 14.06.2023 12:18
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    • 14.06.2023 12:18
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    Güvenlik, temizlik, sekreter alımı başvuru şartları nedir? 14-30 Haziran İŞKUR hastanelere yüksek maaşla personel ve işçi alımı ilanı!

    Son zamanlarda hastanelere yapılan personel alımları, online başvuru yöntemiyle yapılıyor. Hastaneler, adayların başvurularını internet üzerinden kabul etmekte ve gerekli belgelerin eksiksiz şekilde sunulması talep edilir. Online başvuru sayesinde adaylar, başvurularını evlerinden veya istedikleri herhangi bir yerden kolaylıkla yaparlar ve zaman kazanırlar. Ayrıca, başvuru sürecinde gereken belgelerin dijital olarak sunulması, belge hazırlama ve teslim etme sürecindeki hataları minimize etmektedir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR hastanelere yüksek maaşla personel ve işçi alımı başlıyor!

    Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu haber, özellikle farklı şehirlerdeki hastanelerde gerçekleştirilecek olan personel alımlarına odaklanan adaylar için önemli bir gelişme olarak karşılandı.

    Bu personel alımları, ilkokul mezunu adaylara fırsatlar sunarak istihdam olanaklarını genişletmeyi hedefliyor. Türkiye İş Kurumu'nun bu adımlarıyla işgücü piyasasına katkı sağlanması ve istihdam sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor. Adaylar, resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruları takip ederek, başvuru şartları ve süreciyle ilgili gerekli bilgilere ulaşabilirler.

    Personel alımlarıyla ilgili haberimizde, adaylara yol gösterici bilgiler sunarak başvuru sürecini daha anlaşılır hale getirmeyi hedefledik. Adaylar, detaylı açıklamalarımızı inceleyerek başvuru sürecinde doğru adımlar atabilir ve istedikleri işe başvuruda bulunurlar.

        Hastanelere yapılan işçi ve personel alımları için başvuru şartları belirlenmiştir. Başvurulara ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir:

        Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        • İŞKUR'a kayıtlı olmak,
        • 18 yaşından büyük olmak,
        • Hastane ortamında çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmaması,
        • Sürekli çalışabilecek ve gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek durumda olmak.

        Personel alımları için belirlenen kadrolar şu şekildedir:

        • Acil Tıp Teknisyeni: 40
        • Ambulans Sürücüsü: 3
        • Ameliyathane Teknisyeni: 1
        • Ebe: 20
        • Ebe Yardımcısı: 3
        • Ebe-Hemşire: 11
        • Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri: 8
        • Hasta Danışmanı: 21
        • Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 55
        • Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 1
        • Hasta Refakatçisi: 8
        • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 379
        • Hasta ve Yaşlı Refakatçisi: 2
        • Hastane Hizmetlisi: 46
        • Laboratuvar Teknikeri: 38
        • Temizlik Görevlisi (Hastane): 16

        İŞKUR Hastane İş İlanları

        İŞKUR Hastane İş İlanları

            İŞKUR Hastane İş İlanları

            İŞKUR Hastane İş İlanları

            Başvurular İŞKUR üzerinden internet aracılığıyla alınmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, "esube.iskur.gov.tr" adresine gitmelidir. İŞKUR e-şube sayfasında, "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklamalıdır. Karşınıza çıkan ekranda, başvuruda bulunmak istediğiniz pozisyonu yazarak "KADRO" kısmına girmeli ve ardından "ARA" butonuna tıklamalısınız.

            Bu şekilde başvuru sürecini tamamlayarak, istenilen pozisyonlara başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapacak adayların belirlenen şartları dikkatlice incelemesi ve gerekli belgeleri tam olarak sunması önemlidir. Başvuruların zamanında ve eksiksiz şekilde yapılması adayların şansını artıracaktır.

            Hastanelerdeki personel alımları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ve güncel başvuru sürecini takip etmek için İŞKUR'un resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.
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            Haberler Memur Güvenlik, temizlik, sekreter alımı başvuru şartları nedir? 14-30 Haziran İŞKUR hastanelere yüksek maaşla personel ve işçi alımı ilanı!
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