TİGEM, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı alımı başvuru şartları! 2023 Haziran ayı kamuya çok sayıda memur personel alımı ilanları geldi!

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kamuya memur personel alımı için yayımlanan ilanlarda genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacaktır. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak gibi şartlar aranacaktır.