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    • Memur
    • 13.06.2023 11:08
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    • 13.06.2023 11:08
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    KPSS şartsız İŞKUR üzerinden huzurevlerine çok sayıda personel alımı başladı! İşte personel alım başvuru şartları ve ilanlar

    Toplamda 9 ilde personel alımlarının yapılacağı belirtildi. Bu iller Antalya, Tekirdağ, İzmir, Sakarya, Balıkesir, Ankara, İzmir, Denizli ve İstanbul olarak sıralanmaktadır. İlgili illerdeki huzurevlerinde çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR üzerinden KPSS şartsız huzurevlerine çok sayıda personel alımı başladı!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülkemizdeki farklı bölgelerde bulunan huzurevlerine personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR, ilanlar aracılığıyla başvuru şartlarını ve detaylarını paylaşarak personel alımlarının gerçekleşeceğini bildirdi.

    İŞKUR tarafından yapılacak personel alımlarının gerçekleşeceği şehirler ve kadrolar şu şekildedir:

    Antalya Hayat Ağacı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde istihdam edilmek üzere bir adet sosyal hizmet uzmanı alınacak.

    Tekirdağ Çerkezköy Özel Çerkezköy Mavi Engelli Bakım Merkezi'nde istihdam edilmek üzere bir adet huzurevi müdürü alınacak.

    İzmir Çamlı Konak Huzurevi Sağlık Hizmetleri'nde istihdam edilmek üzere iki adet hasta bakım teknisyeni alınacak.

    Sakarya Özel Güleryüz Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde istihdam edilmek üzere üç adet hasta ve yaşlı bakım elemanı alınacak.

    Balıkesir Edremit Hayriye Şafak Huzurevi'nde istihdam edilmek üzere bir adet acil tıp teknisyeni alınacak.

    Ankara Çankaya Türkiye Yaşlı Bilimleri ve Teknolojileri Vakfı Gülhan Doğan Huzurevi ve Bakımevi'nde istihdam edilmek üzere iki adet sekreter ve iki adet sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı) alınacak.

        İzmir Karabağlar Türkiye Yardım Sevenler Derneği İzmir Şubesi Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı'nda istihdam edilmek üzere bir adet hemşire alınacak.

        Ankara Çankaya Emin Eller Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde istihdam edilmek üzere bir adet acil tıp teknisyeni alınacak.

        Denizli Özel Nikfer Özel Bakımevi Yaşlı Bakımevi ve Huzurevi'nde istihdam edilmek üzere bir adet sağlık personeli alınacak.

        İstanbul Büyükçekmece Yonca Huzurevi Bakımevi'nde istihdam edilmek üzere üç adet hasta ve yaşlı bakım personeli alınacak.

        DETAYLAR VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan personel alımlarına başvuruda bulunmak oldukça kolaydır. İŞKUR'un personel alımı başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir ve adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilirler:

        İŞKUR'un resmi internet sitesine girin: İŞKUR'un resmi internet sitesine erişim sağlayın. İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna "www.iskur.gov.tr" yazarak siteye giriş yapıyorsunuz.

        İş Arayan Girişi yapın: Ana sayfada yer alan "İş Arayan Girişi" seçeneğini tıklayarak kişisel hesabınıza giriş yapın. Eğer daha önce bir hesap oluşturmadıysanız, "Kayıt Ol" seçeneğiyle yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

        İlanları arayın: Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan "İş İlanları" bölümüne gidin. Burada personel alımlarıyla ilgili güncel ilanları bulursunuz.

        Başvuruları inceleyin: İlanlar arasından huzurevi personel alımlarıyla ilgili ilanları bulun ve detaylarını inceleyin. İlanlarda başvuru tarihleri, başvuru şartları ve gereken belgeler gibi bilgilere dikkat edin.

        Başvurunuzu yapın: İlgilendiğiniz ilana başvurmak için ilan detayları sayfasında yer alan "Başvur" veya "Başvurular" gibi bir seçenek olacak. Bu seçeneği tıklayarak başvuru formunu doldurun. Başvuruda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeye özen gösterin.

        Belgeleri hazırlayın: Başvuru formunu doldurduktan sonra istenen belgeleri hazırlayın. Genellikle kimlik fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi gibi belgeler talep edilebilir. Belgeleri tarayarak veya fotoğrafını çekerek sisteme yükleme yapın.

        Başvurunuzu tamamlayın: Başvuru formunu doldurduğunuz ve belgeleri eklediğinizden emin olduktan sonra başvurunuzu onaylayın veya gönderin. Başvurunuz başarıyla tamamlanmış olur.
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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Memur KPSS şartsız İŞKUR üzerinden huzurevlerine çok sayıda personel alımı başladı! İşte personel alım başvuru şartları ve ilanlar
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