DSİ işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? İsim listesi sorgulama ekranı! DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023!

DSİ 2023 İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı sürekli işçi alımı başvuruları 12/05/2023-16/05/2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan ilanda yer alan bilgiler şöyle;

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İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacaktır. Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır.