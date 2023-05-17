Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 17.05.2023 12:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2023 12:36
    ABONE OL

    DSİ işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? İsim listesi sorgulama ekranı! DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023!

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2023 yılında yeni ilan yayımladı. İlana göre 819 sürekli işçi alınacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki DSİ işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023!

    DSİ 2023 işçi alımı kura tarihi belli oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurularını tamamlayan adaylar kura gününü beklemeye koyuldu. Peki DSİ işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? İşte İsim listesi sorgulama ekranı!

    DSİ 2023 İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı sürekli işçi alımı başvuruları 12/05/2023-16/05/2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan ilanda yer alan bilgiler şöyle;

    DSİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

    İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacaktır. Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır.

    İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.

    İLAN EDİLECEK KADRO BİLGİLERİ

        GENEL ŞARTLAR

        1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

        2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

        3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

        4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

        5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

        6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

        7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

        8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

        -Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan
        istenecektir)

        -Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

        9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

        10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        ABD ve BM’den Başkan Erdoğan’a tahıl teşekkürü!
        Haberler Memur DSİ işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? İsim listesi sorgulama ekranı! DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023!
            loading
            SON DAKİKA