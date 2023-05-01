KARDEMİR 600 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar... 600 İŞÇİ ALIMI 2023 SON DAKİKA!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi alımı yapılacağını duyurdu. Buna göre Kardemir 600 işçi alımı yapacak. Peki başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...
KARDEMİR İŞÇİ ALIMI 2023
Son dakika haberine göre KARDEMİR bünyesine toplam 600 işçi alımı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayın programında KARDEMİR bünyesine 600 işçi alımı alınacağı müjdesini verdi. Erdoğan "TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak.
Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum" dedi.
Ancak başvuru tarihi, şartları ve kontenjanlar henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.