Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. 22 bin 402 personel alımı kapsamında 2 bin 429 mübaşir alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 2 bin 429 mübaşir alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!
2 BİN 429 MÜBAŞİR ALINACAK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 16 Nisan'da katıldığı televizyon programında müjdelediği 22 bin 120 personel alımıyla ilgili bugün 6 farklı ilanda Resmi Gazete'de 22 bin 43 kadro açıklandı.
İlanlar, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın internet sitelerinde de yayımladı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 22 bin 120 personel alımı başvuruları 25 Nisan itibariyle başlıyor.