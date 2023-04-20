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    • Memur
    • 20.04.2023 14:38
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    • 20.04.2023 14:38
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    Adalet Bakanlığı 2 bin 429 mübaşir alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı başvuru şartları nelerdir?

    Adalet Bakanlığı 2 bin 429 mübaşir alımı başvurusu hakkında bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Bugün Adalet Bakanlığı’na alınacak 22 bin 43 personel için ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda detaylar belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 2 bin 429 mübaşir alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair bilgiler!

    Adalet Bakanlığı 2 bin 429 mübaşir alımı yapacak!

    Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. 22 bin 402 personel alımı kapsamında 2 bin 429 mübaşir alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 2 bin 429 mübaşir alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!

    2 BİN 429 MÜBAŞİR ALINACAK

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 16 Nisan'da katıldığı televizyon programında müjdelediği 22 bin 120 personel alımıyla ilgili bugün 6 farklı ilanda Resmi Gazete'de 22 bin 43 kadro açıklandı.

    İlanlar, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın internet sitelerinde de yayımladı.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 22 bin 120 personel alımı başvuruları 25 Nisan itibariyle başlıyor.

        İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 11 Mayıs'ta son bulacak.

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        Haberler Memur Adalet Bakanlığı 2 bin 429 mübaşir alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı başvuru şartları nelerdir?
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