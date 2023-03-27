Maltepe Üniversitesi 18 akademik personel alacak

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi çin personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 24.03.2023

Son Başvuru Tarihi : 07.04.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.04.2023

Sınav Tarihi : 11.04.2023

Sınav Sonuç Tarihi : 12.04.2023

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