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    • Memur
    • 27.03.2023 15:14
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    • 27.03.2023 15:14
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    Maltepe Üniversitesi 18 akademik personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Maltepe Üniversitesi 18 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Maltepe Üniversitesi 18 akademik personel alacak

    Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi çin personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
    İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.
    Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
    SINAV TAKVİMİ
    İlk Başvuru Tarihi : 24.03.2023
    Son Başvuru Tarihi : 07.04.2023
    Ön Değerlendirme Tarihi : 10.04.2023
    Sınav Tarihi : 11.04.2023
    Sınav Sonuç Tarihi : 12.04.2023

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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