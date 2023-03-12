Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Oslo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 sözleşmeli sekreter alımı yapılacağı duyuruldu.

Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

O bilgiler şu şekilde;

T.C. Oslo Büyükelçiliğinde münhal bulunan (1) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.



I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (Norveççe bilmek tercih sebebidir).

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

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