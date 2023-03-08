Bartın Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 24 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2023-1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

1.2.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3.2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS

(B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1.Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi: 7 Mart 2023

Başvuru Başlangıç Tarihi: 7 Mart 2023

Son Başvuru Tarihi: 21 Mart 2023 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 31 Mart 2023

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 11 Nisan 2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://w3.bartin.edu.tr/

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın