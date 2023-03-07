Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 80 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır.

Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

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