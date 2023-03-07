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    • Memur
    • 07.03.2023 23:02
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    • 07.03.2023 23:02
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    Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alımı yapacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alım ilanı dikkat çekti.

    Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alımı yapacak

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 80 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır.
    Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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