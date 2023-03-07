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    • Memur
    • 07.03.2023 23:02
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    • 07.03.2023 23:02
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    Özyeğin Üniversitesi 19 öğretim görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Özyeğin Üniversitesi 19 öğretim görevlisi için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Özyeğin Üniversitesi 19 öğretim görevlisi alacak

    Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 19 öğretim görevlisi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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