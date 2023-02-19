İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

d) Üniversitemizin "Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini" sağlamış olmaları gerekmektedir.

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