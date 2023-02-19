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    • Memur
    • 19.02.2023 11:02
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    • 19.02.2023 11:02
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    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 25 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Sabahattin Zaim Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
    b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
    c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,
    d) Üniversitemizin "Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini" sağlamış olmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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