Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 289 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Gazi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler



Üniversitemiz TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 289 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.





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