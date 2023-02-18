Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 18.02.2023 15:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2023 15:24
    ABONE OL

    Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

    Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 289 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Gazi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 289 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Deprem bölgesinde son durum!
    Haberler Memur Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak
        SON DAKİKA