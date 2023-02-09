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    • Memur
    • 09.02.2023 12:07
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    • 09.02.2023 12:07
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    İstanbul Kent Üniversitesi akademik personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Kent Üniversitesi 27 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Kent Üniversitesi akademik personel alacak

    İstanbul Kent Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Kent Üniversitesi akademik personel alım ilanı için bilgiler
    Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:
    1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.),
    2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
    3) YÖK Formatlı Özgeçmiş,
    4) Noter veya resmî kurumlarca onaylanmış Akademik unvanının gerektirdiği onaylı lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgelerin fotokopileri (Türk
    uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),
    5) Lisans/Lisansüstü Transkript aslı veya onaylı Fotokopileri,
    6) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
    7) ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'den en az 70 puan almış olmak.),
    8) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.), Türkçe bölümler için en az 50 puan,
    9) 2 adet fotoğraf

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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