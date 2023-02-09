DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ sonuç sorgulama ekranı ve İSİM LİSTESİ 2023!

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ personel alımı sonuçları hakkında henüz açıklama gelmedi. Sonuçların önümüzdeki günlerde erişime açılmış olması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

DSİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr üzerinden başvuru sonuçları sorgulanabilecek.

Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.