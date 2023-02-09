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    • Memur
    • 09.02.2023 08:46
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    • 09.02.2023 08:49
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    DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ sonuç sorgulama ekranı ve İSİM LİSTESİ 2023!

    DSİ personel alımı sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 1273 sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemlerini 11-23 Ocak 2023 tarihlerinde tamamladı. Peki DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DSİ personel alım sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!

    DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu adayların gündeminde yer alıyor. Başvurularını tamamlayan adayların gözleri sonuç sorgulama ekranında! Peki 'DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı' duyurusu geldi mi? İşte detaylar...

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DSİ personel alımı sonuçları hakkında henüz açıklama gelmedi. Sonuçların önümüzdeki günlerde erişime açılmış olması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    DSİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr üzerinden başvuru sonuçları sorgulanabilecek.

    Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

    KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

        PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
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        Haberler Memur DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ sonuç sorgulama ekranı ve İSİM LİSTESİ 2023!
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