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    • Memur
    • 08.02.2023 12:09
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    • 08.02.2023 12:09
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    Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi 74 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

    Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 74 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin tekniker, büro personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
    a) Türk Vatandaşı olmak,
    b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
    c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
    ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    d) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
    e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
    f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
    g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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