Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 öğretim görevlisi alacak

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.



Doçent kadrosu için:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.



Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

İlgili alanda tıpta uzmanlık veya doktora belgesine sahip olmak,

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

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