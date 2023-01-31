Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? Geçici işçilere kadro son dakika 2023! Açıklama geldi!

Bakan Bilgin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı ve kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.