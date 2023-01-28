Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memuru alımı sözlü, yazılı sınav ne zaman? OGM personel alımı başvuru ekranı 2023! İL İL kontenjanlar...

OGM personel alımı başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. 26 Ocak'ta başlayan başvurular, 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. 1128 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştireceğini duyuran Orman Genel Müdürlüğü, KPSSP93 puanı şartı arıyor. Peki, OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memuru alımı sözlü, yazılı sınav ne zaman? İL İL kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar!
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
OGM, orman muhafaza memuru alımı başvuruları 26 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapılacaktır
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SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ
2022 yılı KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir illerinde kurulması planlanan Sınav Merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 01/03/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur.
Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.