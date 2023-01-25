Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel istihdam edecek

SPK tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin tekniker, teknisyen, aşçı, memur gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte SPK personel alım ilanı için bilgiler

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Memur, Koruma ve Güvenlik Memuru, Şoför, Tekniker ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,

4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,

5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.

6) ÖSYM tarafından 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın