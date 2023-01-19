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    • Memur
    • 19.01.2023 13:48
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    • 19.01.2023 13:48
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    Yaşar Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Yaşar Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Yaşar Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

    Yaşar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlisinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler
    *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
    *Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.)
    *Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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