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    • Memur
    • 19.01.2023 13:42
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    • 19.01.2023 13:42
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    İstanbul Atlas Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Atlas Üniversitesi 21 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Atlas Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 21 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
    * Başvuru Dilekçesi
    * Başvuru Formu
    * YÖK Formatında Özgeçmiş
    * Diploma Fotokopileri Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
    * Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
    * Nüfus Cüzdan Fotokopisi
    * Fotoğraf (2 Adet)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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