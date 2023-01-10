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    • Memur
    • 10.01.2023 23:04
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    • 10.01.2023 23:04
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    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Akademik kariyer yapmak isteyenler dikkat! İlan yayında

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 öğretim üyesi için alım yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

    Adayların 10.01.2023 - 24.01.2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor
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