2023'te PTT personel alımı yapılacak mı, açıklama geldi mi? PTT personel alımı şartları neler, kadrolar açıklandı mı? Başvuru tarihi..

PTT, birçok memur adayının ve işçinin çalışmak istediği kurumların başında yer alıyor. Her yıl binlerce personel alımı yapan PTT Türkiye'de istihdama büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda 2023 yılı PTT personel alımı için kurum tarafından yapılacak duyurular vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, PTT Personel alımı başvuruları ne zaman? PTT 2023 yılında personel alımı yapacak mı? Branş, kadro, kontenjan dağılımı nasıl? İşte detaylar!
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.
Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.