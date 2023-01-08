İstanbul Topkapı Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 24 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1-Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2-YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3-Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi

4-İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6-Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

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