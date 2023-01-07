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    • Memur
    • 07.01.2023 23:41
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    • 07.01.2023 23:41
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    İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 öğretim üyesi alıyor

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 öğretim üyesi alıyor

    İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 56 öğretim üyesi için alım yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

    İlan Tarihi : 06/01/2023
    Son Başvuru Tarihi : 20/01/2023

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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