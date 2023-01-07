İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 öğretim üyesi alıyor

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 56 öğretim üyesi için alım yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

İlan Tarihi : 06/01/2023

Son Başvuru Tarihi : 20/01/2023

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

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