AFAD 70 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 70 sözleşmeli personel için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar, hangi alanlarlda istihdam edilecekleri ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alım ilanı için bilgiler:

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, aşağıda pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 70 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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