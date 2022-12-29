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    • Memur
    • 29.12.2022 16:09
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    • 29.12.2022 16:09
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    AFAD 70 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    AFAD 70 sözleşmeli personel alacak

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 70 sözleşmeli personel için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar, hangi alanlarlda istihdam edilecekleri ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alım ilanı için bilgiler:

    1. GENEL AÇIKLAMALAR
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, aşağıda pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 70 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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