TCDD İŞKUR personel alımı 2022 başvuru FORMU! Devlet Demir Yoları işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kadrolar...

TCDD 2022 yılının son günlerde personel alımı için başvuru ekranını aktif etti. Buna göre 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Lokomotif Tamircisi, Vinç Operatörü, Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği, Motor Tamircisi, Kaynakçı, Elektronik İşçiliği, Vagon İmal ve Tamircisi, Elektrikçi, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü, Tren Teşkil İşçisi alımı için İŞKUR üzerinden başvuru alacak. İşte merak edilenler...
TCDD İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TCDD personel alımı başvuruları İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
👉İŞKUR TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
KADROLAR VE UNVANLAR
TCDD 100 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI
İlanlarımıza başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücütalebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR'ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şube Müdürlüğü (Oda No:2050) Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.