TCDD İŞKUR personel alımı 2022 başvuru FORMU! Devlet Demir Yoları işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kadrolar...

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir. (Tren Teşkil İşçilerinin raporları özeldir)

7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarısüresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim, kurs ve staj giderlerinin ½ 'si oranında tazminat talep edilir.

İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü yetkilidir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi),

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),

7- Başvuru Formu.