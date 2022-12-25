Danıştay Başkanlığı 4/B sözleşmeli personel alacak | Memur alım ilanı

Danıştay Başkanlığı kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar ve son başvuru tarihleri ilanda yer aldı.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Danıştay Başkanlığı personel alımı için verdiği bilgiler:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2022 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre Sözleşmeli Personel pozisyonunda 1 (bir) Programcı, 1 (bir) Mübaşir, 20 (yirmi) Zabıt Katibi ve 45 (kırk beş) Destek Personeli (Aşçı, Garson, Şoför ve Temizlik Hizmetlisi) alınacaktır.

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