TİKA 15 sözleşmeli personel alacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli personel için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı personel alım ilanı için bilgiler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 15 adet personel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Başkanlığımızca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B'li olarak çalışmıyor olmak,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

i) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

j) Başvurunun son günü olan 30.12.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

k) Tüm pozisyonlar için 2022 yılı KPSS(B) sınavına girmiş ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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