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    • Memur
    • 05.12.2022 10:55
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    • 05.12.2022 10:55
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    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Recep Tayyip Erdoğan Üni. 58 öğretim üyesi alacak

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 58 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
    - Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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