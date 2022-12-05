Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 58 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

- Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

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