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    • Memur
    • 30.11.2022 10:45
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    • 30.11.2022 10:45
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    Sinop Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Sinop Üniversitesi 49 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Sinop Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

    Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 49 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
    - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) alacakları ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
    - Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
    - Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Askerlik durum belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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