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    • Memur
    • 04.12.2022 14:36
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    • 04.12.2022 14:36
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    Bitlis Eren Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Bitlis Eren Üniversitesi 17 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Bitlis Eren Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

    Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 17 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1-Başvuracak adayların "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.
    2-Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
    3-Başvuracak adayların başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
    4-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
    5-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
    6- Teslim edilecek belgelerden E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecek olup E-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.
    7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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