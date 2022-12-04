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    • Memur
    • 04.12.2022 14:40
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    • 04.12.2022 14:40
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    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Onyedi Eylül Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
    2.2. ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)(Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
    2.3. YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (İlan şartına göre zorunlu)
    2.4. Diplomalar (İlan şartında istenen mezuniyetlere ilişkin Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
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