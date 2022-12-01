Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 01.12.2022 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2022 15:14
    ABONE OL

    Uşak Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Uşak Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Uşak Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alacak

    Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 26 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi olarak görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Uşak Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
    3- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
    4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD’den Bay Kemal’e sömürge bekçileri!
    Haberler Memur Uşak Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alacak
        SON DAKİKA