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    • Memur
    • 01.12.2022 15:15
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    • 01.12.2022 15:15
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    İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvuruda Gerekli Belgeler:
    - Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi
    - Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi
    - Kimlik fotokopisi
    - Fotoğraf (2 Adet)
    - Adli sicil belgesi
    - Hizmet belgesi
    - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
    - Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi,
    - Varsa Prof. Atama Yazıları
    - Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
    - YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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