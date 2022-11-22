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    • Memur
    • 22.11.2022 16:05
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    • 22.11.2022 16:06
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    İstanbul Rumeli Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi 14 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Akademik kariyer yapmak isteyenler dikkat! İlan yayında

    Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

    İstenilen Belgeler
    Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)
    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
    YÖK Formatlı Özgeçmiş,
    Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
    Adli Sicil Belgesi
    Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
    Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
    Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
    Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)
    Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
    Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)
    2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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