Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2500 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, büro personeli olarak görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;

1. Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muayene Memuru,

2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru,

3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

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