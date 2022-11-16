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    • Memur
    • 16.11.2022 10:47
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    • 16.11.2022 10:47
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    Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2500 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, büro personeli olarak görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;
    1. Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muayene Memuru,
    2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru,
    3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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