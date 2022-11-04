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    • Memur
    • 04.11.2022 11:37
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    • 04.11.2022 11:37
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    Yalova Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Yalova Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Yalova Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

    Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin teknisyen, büro personeli, destek personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yalova Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
    2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
    3. 2021 KPSS ve 2022 KPSS sınavından Lisans mezunları için KPSS P3, 2020 Ön lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSSP94 puan türlerinde yeterli puana sahip olmak.
    4. Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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